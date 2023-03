Al vijf jaar trajectcontroles in Diksmuide, maar niet één boete uitgeschreven: “Wanneer stopt deze kafka?”

Al vijf jaar staan er trajectcontroles op het grondgebied van Diksmuide, intussen negen stuks. Maar die schreven al die tijd niet één boete uit. Dat komt omdat het centrum dat de boetes moet verwerken onderbemand is. Tot groeiende ergernis van de burgemeester en korpschef van de politie. “Sommige trajectcontroles zijn intussen alweer stuk. Wanneer gaat deze kafka stoppen?” stelt korpschef Johan Geeraert van Polder.

Enkele weken geleden kwam een brief van een boze burger binnen bij de politie en de gouverneur. Op 10 februari was net een zwaar ongeval gebeurd in de Roeselarestraat in Esen dat uiteindelijk twee doden eiste. “Op deze straat wordt véél te snel gereden. Wanneer gaat de politie hier eens werk van maken?”, klonk het.

Pijnlijk. Want: de politie controleert daar wel degelijk en zou voor de snelheidshandhaving eigenlijk hulp moeten krijgen van de trajectcontrole, die wat verderop in Esen staat. Maar: die werkt niet, net zoals de in totaal negen trajectcontroles in Diksmuide. De meesten staan er vijf jaar, maar er werd nog niet één boete voor uitgeschreven. Wat is er aan de hand?

“Pure kafka”

“Het probleem sleept al jaren aan”, zegt korpschef Johan Geeraert van politiezone Polder. “De boetes moeten verwerkt worden door het Gewestelijk Verwerkingscentrum (GVC), maar daar is geen volk genoeg. Wij hebben al jaren een akkoord met het GVC dat we 17.000 boetes mogen aanleveren per jaar om te verwerken. Dat aantal stond al vast nog vóór de trajectcontroles er waren. Maar met onze eigen vaste palen en onze mobiele controles raken we zelf aan dat aantal. Moesten we onze eigen controles halveren om trajectcontroles te laten verwerken, betekent dit minder blauw op straat en dat willen we niet. We vroegen onlangs opnieuw aan het GVC om het aantal te verhogen maar dat werd opnieuw afgewezen. Er is geen volk genoeg en we moeten prioriteit geven aan de verwerking van de federale politie, zoals op snelwegen, klinkt het daar. Pure kafka. Dit kostte de belastingbetaler veel geld, dat weggesmeten lijkt op deze manier.”

Al palen stuk

En dus zit de situatie in een patstelling. Want het Agentschap Wegen en Verkeer, dat de trajectcontroles plaatste, stelt dat ze allemaal technisch klaar zijn om te werken. “Dat neem ik ook aan”, vervolgt Geeraert. “Want de ANPR-camera’s die op de palen staan werken wél. Die kunnen wij ook uitlezen en we maken er gebruik van, zoals bij het traceren van geseinde nummerplaten. Dat ze allemaal werken… dat moeten we dan weer tegenspreken. De palen in de Esenweg en aan de rotonde in Esen zijn al langer stuk nadat ze aangereden werden. Die kunnen vooral nog een stuk grond flitsen. En als het zo doorgaat, zullen de andere palen al aan revisie of onderhoud toe zijn, wellicht door roestvorming, nog voor ze één boete opleverden. We vragen de overheid dus dringend om de quota van het GVC op te trekken. En waarom kan dit niet gedigitaliseerd worden? We zijn 2023”, besluit de korpschef. (JH)