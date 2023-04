Al 248 autos gecontroleerd en 20 chauffeurs geverbaliseerd in Lissewege dat enkel nog toegankelijk is voor plaatselijk verkeer

Het is de Brugse politie menens met de controles op de recente invoering van plaatselijk verkeer in Lissewege. In drie dagen tijd werden 248 auto’s gecontroleerd en twintig pv’s opgesteld voor automobilisten die de dorpskom als sluipweg misbruikten.

Jarenlang klaagden de inwoners van Lissewege over het feit dat er teveel sluipverkeer door hun historische dorpskom raast. In de gemeenteraad interpelleerden plaatselijke mandatarissen herhaaldelijk over dit nijpend probleem. Politie en stadsbestuur onderzochten verschillende pistes, zoals rijverbod voor zware vrachtwagens en de invoering van eenrichtingsverkeer in de Ter Doeststraat.

Sluipverkeer

Uiteindelijk besliste burgemeester Dirk De fauw om van de dorpskern van Lissewege een zone voor plaatselijk verkeer te maken. Zo wil het Brugs stadsbestuur het sluipverkeer in het witte polderdorp een halt toeroepen.

Deze zone bevindt zich tussen vier kruispunten: Stationsweg x Ter Doeststraat, Zeebruggelaan x Stationsstraat, Wulfsberge x Lisseweegs Vaartje en Lisseweegse Steenweg x Doornweg. De verkeersborden die dat moeten aanduiden werden eind maart geplaatst.”

Tekstkar

Eind maart werd de maatregel ingevoerd, nu ‘zagen’ automobilisten dat ze geverbaliseerd worden. Lien Depoorter, woordvoerder van de Brugse politie wijst erop dat er met een tekstkar ter plaatse gewaarschuwd: “Ook via onze social media hebben we deze wijziging van de verkeerssituatie aangekondigd.

Na een week van waarschuwen en informeren heeft de politie drie keer een korte controleactie gehouden. Op 11 april tussen 16 en 18 uur werden 101 wagens gecontroleerd en 9 pv’s opgesteld voor het negeren van het bord ‘plaatselijk verkeer’. Op 13 april in de ochtend passeerden er 93 auto’s, vier chauffeurs kregen een pv. Op 15 april tusen 16 en 18 uur reden er 62 auto’s de dorpskom in, 7 automobilisten hoorden er niet thuis en werden geverbaliseerd.

Restaurant

“Dus in totaal werden 248 auto’s gecontroleerd en waren er 20 in overtreding. Het gaat om bestuurders die geen bestemmingsverkeer zijn, maar ‘doorgaand verkeer’ – zogenaamd sluipverkeer. Als je bestemming Lissewege is, mag je er wel degelijk afslaan. Dat geldt zowel voor boodschappen als voor werken, wonen, bezoek, café, resto…”, aldus Lien Depoorter.