Al 1.550 fietsers gecontroleerd tijdens campagne ‘Verplicht Verlicht’ in Westkust

Politiezone Westkust heeft tijdens de provinciale campagne ‘Verplicht Verlicht’ al 1.550 fietsers gecontroleerd tijdens de zogenaamde repressieperiode. Dat is de periode waarbij boetes worden uitgedeeld. Slechts 52 fietsers bleken niet in orde.

De campagne werd gestart op 1 september en loopt nog steeds. “Jaarlijks werkt politiezone Westkust mee aan de provinciale campagne ‘Verplicht Verlicht’”, zegt Hélène Ingels. “De campagne zet het belang van een op orde gestelde fiets in de kijker en legt extra nadruk op correct werkende fietsverlichting. De campagne loopt nog tot eind februari 2023 en bestaat uit een preventief en een repressief luik.”

52 fietsers beboet

Het preventieve luik liep van 1 september tot en met 14 oktober 2022. “In de scholen op het grondgebied van onze politiezone werden 380 fietsen gecontroleerd”, vervolgt Ingels. “In totaal stelde ons politieteam bij 156 fietsen één of meerdere defecten vast. Bij 86 van de 156 defecte fietsen was de fietsverlichting niet in orde. Dat was 23 procent van alle gecontroleerde fietsen. Momenteel loopt het repressieve luik: fietsers van wie de fiets niet op orde gesteld is, worden beboet. Deze handhavingsperiode loopt nog tot en met 28 februari 2023. Tussen 15 oktober en 31 december 2022 controleerden we maar liefst 1.550 fietsers. Bij 52 fietsers was de fietsverlichting niet in orde. Dat is nog 3,35 procent.”

De repressieve campagne loopt nog tot 28 februari 2023. (JH)