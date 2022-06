Agenten krijgen ijsje aangeboden tijdens alcoholcontrole in Kuurne

In het kader van de BOB-zomercampagne, voerde de politiezone VLAS op woensdag 29 juni, van ’s avonds tot ’s nachts, alcoholcontroles uit in Kuurne. Het was een aangename avond voor de agenten want er waren weinig overtreders én ze werden zelfs op een ijsje getrakteerd.

“De actie was een mooie en efficiënte samenwerking van zowel onze verkeerspolitie, wijkwerking, interventieteams en bijzonder bijstandsteam (Tares). Tussen 19 uur en 01.45 uur werd er op verschillende tijdstippen gecontroleerd in de Brugsesteenweg, de Leiestraat en op het Marktplein van Kuurne”, aldus de politie.

In totaal werden 316 bestuurders tegengehouden en onderworpen aan een sampling. Als die positief was, werd overgegaan tot een ademtest. Vier bestuurders hadden te veel gedronken, wat overeenkomt met 1,2 procent. Twee bestuurders kregen een proces-verbaal en 6 uur rijverbod, twee andere kregen een onmiddellijke inning van 179 euro en 3 uur rijverbod. Daarnaast droegen twee bestuurders hun gordel niet en droeg één motorrijder zijn helm niet correct.

Waardering voor controles

“Het nieuws van de alcoholcontroles ging snel rond in Kuurne. Veel bezoekers van een avondevenement in ‘Diedjies’ lieten zich ophalen of namen een taxi naar huis. Een aantal feestvierders kwam zich ook vrijwillig aanbieden voor een alcoholtest alvorens achter het stuur te kruipen. De actie was dus meer dan geslaagd. Onze politiemensen kregen van enkele bewoners uit de Brugsesteenweg, als blijk van hun waardering voor de actie, zelfs een verfrissend ijsje getrakteerd.”