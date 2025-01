Agenten in opleiding betrappen twintig treinreizigers op het bezit van drugs in station Kortrijk

Op zaterdag 18 januari, zowel in de namiddag als ’s avonds, voerden de Politiezone VLAS, de federale Spoorwegpolitie en inspecteurs en hoofdinspecteurs in opleiding aan de West-Vlaamse Politieschool, een grootschalige gerechtelijke controleactie uit op de aankomende treinen in het station van Kortrijk.

De controles gebeuren in samenwerking met de NMBS en Securail.

Alle reizigers op de treinen vanuit Frankrijk en vanuit de grote steden in het binnenland werden na het afstappen gecontroleerd op fiets- en stepdiefstal, druggebruik en -handel, wapendracht, gauwdiefstal, vandalisme, intimidatie, illegaliteit … kortom, alle mogelijk vormen van stedelijke overlast waar Kortrijk mee te maken krijgt.

In totaal namen een 40-tal politiemensen deel aan deze gerechtelijke controleactie. Ook de drughond van PZ Vlas werd ingezet.

Resultaten

In totaal werden zo’n 1.500 personen gecontroleerd. 65 daarvan werden aan een grondige screening onderworpen nadat ze aangeduid werden door de drughond of zich verdacht gedroegen.

Twintig personen hadden effectief drugs op zak, hiervoor werd telkens proces-verbaal opgesteld. Het ging vooral om gebruikershoeveelheden. Alles samen werden 68,6 gram cannabis, 6 joints, 17,2 gram hasj en restanten van speed aangetroffen

Andere vaststellingen

Vijf personen werden betrapt op illegaal verblijf in het land. Daarnaast werden drie geseinde personen aangetroffen, de nodige te nemen acties en verhoren binnen hun (straf)dossier werden uitgevoerd.

Er werden ook twee mensen betrapt op het niet naleven van de voorwaarden die zij eerder opgelegd kregen. Eén iemand kreeg een proces verbaal voor witwassen. De som cash geld die hij bij zich had, werd in beslag genomen.

Tot slot werd ook één persoon betrapt op spoorlopen. Ook hij kreeg een proces verbaal. Tegen drie verdachte personen werd een nieuw onderzoek opgestart.

Vlot en zonder incidenten

“De grootschalige actie verliep heel vlot en zonder incidenten. Ook de gedrevenheid en inzet van de aspirant-hoofdinspecteurs en -inspecteurs van de West-Vlaamse Politieschool waren zeker een meerwaarde. Het was een drukke zaterdagnamiddag en -avond, met heel veel mensen die de trein naar Kortrijk namen. Het is dus zeker de moeite om ook in het weekend dergelijke controles uit te voeren”, aldus de politie in een persbericht.