Acht ANPR-camera’s meten volgende week verkeersdrukte op Tieltse invalswegen

Vanaf dinsdag 19 april voert Group Brepoels in opdracht van de stad Tielt en het Vlaams gewest een week lang een herkomst-bestemmingsonderzoek uit in de stadskern. Op alle invalswegen richting de stadskern worden vrijdag ANPR-camera’s geïnstalleerd worden die vanaf dinsdag alle auto’s en vrachtverkeer die de stadskern binnen- en buitenrijden zullen registreren.

Op die manier hoopt de stad samen met AWV, dat ook meebetaalt in het onderzoek, bruikbare data te verzamelen die een nieuw verkeerscirculatieplan en verkeersdossiers zoals de zuidwestelijke tangent en een aangepast kruispunt onderbouwen. Oorspronkelijk had het herkomst-bestemmingsonderzoek al anderhalf jaar geleden moeten plaatsvinden.

“Maar door omstandigheden hebben we het onderzoek twee keer moeten uitstellen”, vertelt Tielts schepen van Mobiliteit Vincent Byttebier (CD&V). “De eerste keer gooide corona roet in het eten. De geldende coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld thuiswerk, zouden er toen namelijk voor gezorgd hebben dat de resultaten een vertekend beeld zouden opleveren. In oktober zorgden werken van De Watergroep in onder andere de Deken Darraslaan er dan weer voor dat het onderzoek niet kon doorgaan.”

“Die werken zorgden voor meer hinder dan verwacht, terwijl de Deken Darraslaan toch één van de grote verkeersaders in de stad is. Die werken zijn volgende week afgerond.”

Drie maal is gelukkig scheepsrecht. Concreet zullen alle invalswegen richting het centrum van Tielt vanaf komende dinsdag gemonitord worden. En dat tot en met maandag 25 april. “Er komen ANPR-camera’s langs de Deken Darraslaan, de Oude Pittemstraat, de Kasteelstraat, de Bruggestraat, de Sint-Janstraat, de Felix D’Hoopstraat en de Wakkensesteenweg”, gaat Vincent Byttebier verder.

“De nummerplaten van voertuigen die via een invalsweg de stad binnen- of buitenrijden zullen worden geregistreerd. Dat zal niet alleen een inzicht geven in het aandeel doorgaand verkeer en de types voertuigen, maar ook in de bestemming en de intensiteit van dat verkeer.”

Kruispunttellingen

Daarnaast zal de stad op donderdag 21 april ook zeventien kruispunttellingen uitvoeren verspreid over het centrum en op de ringstructuren. “Wat ook moet bijdragen tot een volledige analyse van het verkeer dat in, rond en door Tielt rijdt”, vult Vincent Byttebier aan. Het stadsbestuur hoopt dan ook heel wat nuttige data te verzamelen. “We hopen dat die data dan tegen de zomer bij ons terechtkomt. Het is ook onze bedoeling om daar later over te communiceren en die data ook bevatbaar te maken voor onze inwoners”, aldus de schepen.

(TM)