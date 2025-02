Aantal bestuurders dat positief blaast op laagste niveau in dertig jaar, ondanks meer controles

Tijdens de wintereditie van de BOB-campagne zijn 605.759 bestuurders gecontroleerd. Slechts 1,22 procent blies positief. Dat heeft de federale politie maandag gemeld. Volgens het verkeersinstituut Vias ligt dat cijfer op het laagste niveau sinds de start van de campagnes in 1995.

Bij de laatste campagne, die liep van 29 november 2024 tot 3 februari 2025, werden bijna 200.000 meer bestuurders gecontroleerd dan het jaar ervoor. Bij de campagne vorig jaar blies nog 1,57 procent van de gecontroleerde bestuurders positief. De federale politie is blij met die daling. “In vergelijking met de vorige wintercampagne zien we een daling van het percentage bestuurders onder invloed, terwijl het aantal gecontroleerde bestuurders aanzienlijk is gestegen”, zegt hoofdcommissaris Koen Ricour. “Die trend biedt hoop voor de toekomst.”

Media-aandacht

Die cijfers stemmen ook het verkeersinstituut Vias tevreden. “Sinds de start van de BOB-campagnes in 1995 lag het percentage positieve bestuurders nooit zo laag”, klinkt het. “Tien jaar geleden, tijdens de wintercampagne 2013-2014 blies 2,8 procent van de gecontroleerde bestuurders positief.” Vias vermoedt dat de toegenomen media-aandacht voor de ongevallen en de positieve testen van enkele bekende Vlamingen een impact heeft gehad.

Toch varieert het percentage betrapte bestuurders naargelang het tijdstip en de omstandigheden van de controle. Zo bleek dat twee op de drie bestuurders die positief bliezen aan 0,8 promille zaten, terwijl de wettelijke limiet op 0,5 ligt. “Dat betekent dat degenen die gepakt worden met alcohol achter het stuur, vaak veel te veel gedronken hebben”, klinkt het nog. “Na een letselongeval blaast iets meer dan tien procent van de bestuurders positief. Dat toont aan dat het risico op een ongeval stijgt met het alcoholgehalte”, besluit Vias.

Alternatief

De federale politie blijft oproepen om een veilig alternatief te voorzien wie drinkt, zoals een BOB, taxi of overnachting.