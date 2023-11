Aanrijding maar nipt vermeden: ANPR-camera brengt overtreders aan knip in Bissegem duidelijk in beeld

De afgelopen dagen zijn vijf overtreders die aan de knip in de Driekerkenstraat in Bissegem in overtreding gingen, duidelijk in beeld gebracht via de aanwezige ANPR-camera. In één geval kwam het zelfs bijna tot een aanrijding met een nietsvermoedende tegenligger.

Het gaat om heel recente feiten en vaststellingen door de ANPR-camera, die daar speciaal geplaatst werd om deze overtredingen vast te stellen. Nu de camera volledig operationeel is, worden de overtredingen heel duidelijk op beeld vastgelegd.

Eenrichtingsverkeer

Door de knip in de Driekerkenstraat in Bissegem mag je als autobestuurder enkel nog vanuit Bissegem naar Marke rijden, maar niet omgekeerd. Eén overtreder ging zo erg in de fout, hij reed dus over de Leiebrug vanuit Marke Bissegem binnen, dat hij bijna een aanrijding veroorzaakte met een tegenligger, die op correcte wijze in de richting van Marke reed.

Straf

Deze overtreder krijgt net als de andere vier recente overtreders eerst een boete (onmiddellijke inning) van 174 euro, want het gaat om een overtreding van de derde graad (inrijden van een verboden rijrichting). Maar daarnaast werd tegen de bestuurder ook een proces-verbaal opgemaakt wegens het in gevaar brengen van andere weggebruikers. Dit PV gaat naar het parket, waardoor de bestuurder een nog zwaardere boete en een rijverbod kan opgelegd krijgen.

“Dankzij de inzet van ANPR-technologie worden de nummerplaten van overtreders duidelijk herkend en geregistreerd, waardoor er geen discussie mogelijk is. Het doelbewust negeren van het inrijverbod vanuit Marke toont meteen ook aan tot welke levensgevaarlijke situaties dit kan leiden aan de Driekerkenstraat in Bissegem, die bovendien ook een fietsstraat is”, klinkt het bij politiezone Vlas.