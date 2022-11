Aangekondigde snelheidscontroles tijdens Rally van Kortrijk hebben hun effect gehad: 487 bestuurders geflitst

Tijdens de rally van Kortrijk’ werden zowel op zaterdag 19 als zondag 20 november snelheidscontroles gehouden in de omgeving van het parcours en op de invalswegen naar het centrum. Op zaterdag werden 263 voertuigen geflitst, op zondag waren dat er nog eens 224.

Resultaten op zaterdag:

Aantal gecontroleerde voertuigen: 2.323

Aantal geflitste voertuigen: 263 (= 11 %)

Resultaten op zondag:

Aantal gecontroleerde voertuigen: 2.185

Aantal geflitste voertuigen: 224 (= 10,2 %)

Over de twee dagen reed 10,8 % van de gecontroleerde bestuurders te snel. De aangekondigde snelheidscontroles en zichtbare politieaanwezigheid hebben hun effect gehad. Op zondag werd bij één rallypiloot het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen, dit wegens overdreven snelheid buiten het parcours. In de Doorniksesteenweg in Kortrijk reed hij 88 km/u waar hij slechts 50 km/u mocht.