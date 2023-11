91 per uur in bebouwde kom en 63 per uur in zone 30: politiezone Vlas noteert twee uitschieters tijdens nationale flitsmarathon

Tussen dinsdagmorgen 21 november 6 uur en woensdagmorgen 22 november 6 uur nam de verkeerspolitie van politiezone Vlas zoals steeds deel aan de nationale flitsmarathon. Ondertussen zijn de resultaten hiervan bekend, waarbij vooral twee uitschieters in negatieve zin meteen in het oog springen.

De snelheidscontroles (zonder interceptie) werden uitgevoerd op zowel drukke invalswegen alsook sluipwegen in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. In totaal werden 3.645 bestuurders gecontroleerd. 260 daarvan reden te snel, wat overeenkomt met 7,13%.

Twee uitschieters

Dé uitschieter, in negatieve zin weliswaar, gebeurde tijdens de snelheidscontrole in de Brugsesteenweg in Kuurne, waar je (binnen de bebouwde kom) maximum 50 km per uur mag rijden. Een laagvlieger werd er ‘geflitst’ aan 91 km per uur. De bestuurder mag zijn rijgedrag binnenkort gaan uitleggen voor de rechter. Hij riskeert een intrekking van zijn rijbewijs en een fikse boete.

Ook tijdens de snelheidscontrole op Sint-Anna in Marke was er een betreurenswaardige uitschieter. Daar werd in de fietszone, zone 30 dus, een bestuurder ‘geflitst’ aan 63 km/u, dit op het moment van het einde van de schooltijd daar.

“Onze verkeerspolitie voert dagelijks snelheidscontroles uit in Kortrijk, Kuurne en Lendelede, dus niet enkel tijdens deze aangekondigde flitsmarathons of andere grote verkeersacties. Verkeersveiligheid staat en valt met een aangepaste snelheid van het gemotoriseerd verkeer ten opzichte van voetgangers, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers”, klinkt het.