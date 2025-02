85 bestuurders betrapt op overdreven snelheid tijdens controles in de Westkust

De politiezone Westkust organiseerde woensdag op verschillende locaties snelheidscontroles. 85 bestuurders reden te snel.

De controle begon in de Langeleedstraat, een fietsstraat in Koksijde. “Tussen 8.45 uur en 10.30 uur passeerden 27 voertuigen onze mobiele flitscamera”, meldt politie Westkust. “18 bestuurders reden te hard. Net zoals tijdens de flitsactie van 6 februari werd opnieuw meer dan de helft geflitst.”

Veiligheid

Op de N34 in Nieuwpoort werd tussen 10.45 uur en 12.30 uur de snelheid van 750 voertuigen gecontroleerd. “Daar hielden 35 bestuurders zich niet aan de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Tussen 13 uur en 14.30 uur werd er gecontroleerd op de N396, dat is de Koksijdeweg in De Panne. Van de 393 voertuigen reden er 32 sneller dan de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur.”

Hoe lager de snelheid, hoe kleiner de impact. Bij 30 kilometer per uur is de kans op een dodelijk ongeval aanzienlijk kleiner dan bij 50 km/uur. “De snelheidslimieten bestaan niet zomaar, ze zijn er om de veiligheid op de weg te garanderen. Door je snelheid aan te passen, verklein je niet alleen de impact van een ongeval, maar vergroot je ook de kans dat het helemaal niet gebeurt. Jouw snelheid bepaalt onze veiligheid”, stelt de politie. (JH)