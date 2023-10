43 vrachtwagens gecontroleerd tijdens actie van politie in Kortrijk

Op woensdagvoormiddag 4 oktober voerde de verkeerspolitie van de PZ Vlas een controleactie op zwaar vervoer uit. De controlepost stond opgesteld in de Beneluxlaan in Kortrijk.

Er werden in totaal 43 vrachtwagens tegengehouden en aan een grondige controle onderworpen. Daarbij werden volgende inbreuken vastgesteld:

– 1 bestuurder kon geen geldige vervoersvergunning voorleggen en werd hiervoor geverbaliseerd

– 2 vrachtwagens waren niet geldig gekeurd. Hiervoor werd een proces-verbaal opgesteld. De bestuurders mochten hun rit niet verderzetten en moesten terugkeren naar de firma

– 1 bestuurder reed met een lading die niet correct vastgemaakt was. De vrachtwagen mocht pas opnieuw vertrekken als de lading volledig veilig vastgemaakt was

– 1 bestuurder reed met een container die te ver naar achteren uitstak en werd hiervoor geverbaliseerd

– er werden geen inbreuken i.v.m. het gebruik van de tachograaf of rij -en rusttijden vastgesteld

Alle vrachtwagenchauffeurs moesten ook een alcoholtest ondergaan. Niemand had gedronken.

“Het is nodig dat vrachtwagenbestuurders die door Kortrijk, Kuurne of Lendelede rijden beseffen dat er regelmatig controles zijn. Met veel zwakke weggebruikers in het verkeer is het van ontzettend groot belang dat vrachtwagenbestuurders zich volledig veilig en wettelijk in orde verplaatsen”, klinkt het bij de politie.