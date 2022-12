41 procent van gecontroleerde fietsen niet in orde: “Preventieve fase zit erop”

41 procent van de fietsen, die gecontroleerd werden tussen 1 september en 15 oktober voor de campagne ‘Verplicht Verlicht’ waren niet in orde. In totaal gaat dat om 7.397 fietsen. Dat melden de 17 politiezones aan de provincie. Van 16 november tot eind februari 2023 loopt de repressieve fase van de campagne, waarbij er niet meer gewaarschuwd zal worden. Zo wil de provincie samen met de scholen, lokale politie en gemeenten fietsers eraan herinneren dat het belangrijk is om in de donkere maanden voldoende verlicht te zijn.

De campagne “Verplicht Verlicht” in West-Vlaanderen focust op de zichtbaarheid van fietsers in de donkere dagen. In 2022 was 41 procent van de 18.066 gecontroleerde fietsen niet in orde. Dat blijkt uit de cijfers van de preventieve fietscontroles in scholen en de sensibiliseringscontroles op het terrein van de zeventien politiezones. Vorig jaar lag dat aantal nog op 46 procent. “Gelukkig daalt het percentage, maar het blijft onverantwoord hoog.”

“In 16 procent van de gevallen was de fietsverlichting niet in orde”

Bij 16 procent (2.879) was de fietsverlichting niet in orde. In 2021 lag dat nog op 21 procent. Andere veel voorkomende inbreuken waren geen reflectoren op de spatborden en geen reflectoren aan de wielspaken. Gouverneur Carl Decaluwé wil alle scholen, gemeenten en politiezones bedanken, die tijd hebben vrijgemaakt voor de fietscontroles om de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd te ondersteunen.

Repressieve fase

De preventieve fase zit erop. Vanaf 16 november tot en met eind februari 2023 loopt de repressieve fase van de campagne, waarbij er niet meer zal gewaarschuwd worden.