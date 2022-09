38 vrachtwagens uit verkeer gehaald voor controle

Op 29 september voerde de verkeerspolitie van de PZ Vlas een controleactie op vrachtverkeer uit. Er werd gecontroleerd op de drukke invalswegen Brugsesteenweg in Kuurne en de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk. Er werden in totaal 38 vrachtwagens tegengehouden.

De verkeerspolitie onderwierp de vrachtwagens aan een grondige controle. Daarbij stelde de verkeerspolitie vast dat een bestuurder reed zonder zijn rij- en rusttijden te respecteren. Een bestuurder was niet handenvrij aan het bellen. Een bestuurder reed zonder correcte vervoersvergunning en een bestuurder reed met een lading die niet correct vastgemaakt was.

“De vrachtwagen kon pas opnieuw vertrekken als de lading volledig veilig vastgemaakt was”, duidt woordvoerder Thomas Detavernier. Alle vrachtwagenchauffeurs moesten ook een alcoholtest ondergaan. Zij bliezen allen negatief. Ook een bromfietser die onze politiemensen voorbij snorde zonder helm werd tegengehouden en geverbaliseerd.

“Het is nodig dat het vrachtverkeer in Kortrijk, Kuurne en Lendelede op periodieke basis gecontroleerd wordt. Het overgrote deel van de bestuurders is perfect in orde en beseft ook de impact van hun voertuig op het drukke verkeer, met hier in onze politiezone veel fietsers en voetgangers in de buurt. Het is dan ook van ontzettend groot belang dat vrachtwagenbestuurders zich volledig veilig en wettelijk in orde verplaatsen”, aldus nog Detavernier.