23 bestuurders lopen tegen de lamp tijdens actie ‘afleiding achter het stuur’ in Oostende

Eerder deze week nam de politie van Oostende deel aan de nationale actie ‘afleiding achter het stuur’. De politiediensten noteerden 23 inbreuken, in tien gevallen werd het rijbewijs voor acht dagen ingetrokken.

De nationale controle richt haar pijlen op verkeersveiligheid en wil bestuurders wijzen op het feit dat onoplettendheid achter het stuur erg gevaarlijk kan zijn. Politie Oostende organiseerde diverse controles verspreid over twee dagen.

Rijbewijzen ingetrokken

In totaal werden 10 rijbewijzen ingetrokken voor 8 dagen omwille van het gebruik van de gsm achter het stuur.

Daarnaast werden ook andere inbreuken vastgesteld: twee keer drugs in verkeer (waarvan één met onmiddellijke intrekking rijbewijs tot gevolg), één keer het negeren van het rode licht, eenmaal geen inschrijving, één keer ladingzekering (het niet goed afdekken van de lading), één maal voor nummerplaat aanhangwagen, drie processen-verbaal voor gebruik gsm, tweemaal wegens niet-verzekering en twee keer door een verlopen keuring.

Gerichte controles

“Als politiezone blijven we onverminderd werk maken van verschillende verkeersacties, waarbij de nadruk ligt op verkeersveiligheid”, vertelt politiewoordvoerder Eline Goeminne.

“Zo controleren we signalisatie aan werven, organiseren we gerichte controles op alcohol en drugs in het verkeer, handhaven we de zone 30 en trachten we te sensibiliseren met onze intussen bekende ledborden.”

“Nu de donkere dagen er opnieuw aankomen, zullen we ook gerichte controles organiseren voor fietsers. Het is belangrijk om veilig de baan op te gaan en ervoor te zorgen dat je gezien wordt. Een gewaarschuwd iemand is er twee waard.”