20 nieuwe trajectcontroles in Vlaanderen, waarvan 7 in West-Vlaanderen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters geeft het Agentschap Wegen en Verkeer de opdracht om op 20 locaties langs gewestwegen nieuwe trajectcontroles te installeren. In ongeveer 1 op de 3 ongevallen met dodelijke afloop speelt overdreven snelheid namelijk een belangrijke rol.

De 20 nieuwe locaties zijn trajecten waar overdreven snelheid een probleem vormt. Vias institute geeft aan dat trajectcontroles zorgen voor een daling van meer dan 50% van het aantal zware verkeersongevallen. De lokale besturen zullen inspraak krijgen bij de effectieve uitrol van de trajectcontroles.

Minister Peeters bracht het aantal installaties in Vlaanderen langs snelwegen en gewestwegen naar 300 locaties, goed voor 539 trajectcontroles. Een aantal van die trajecten zijn nog in uitvoering of voorbereiding.

Hier zullen de nieuwe trajectcontroles in West-Vlaanderen komen:

Meer informatie: https://wegenenverkeer.be/controles/snelheidscontroles/trajectcontroles