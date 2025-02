195 hardrijders betrapt tijdens verkeerscontrole in Westkust

Politiezone Westkust hield woensdag snelheidscontroles op verschillende locaties. In totaal werden 3.179 bestuurders gecontroleerd, waarvan 195 de snelheidslimieten overschreden.

De eerste controles vonden plaats tussen 8 uur en 10.30 uur. “In de Polderstraat in Oostduinkerke passeerden 615 bestuurders onze mobiele flitscamera”, meldt de politie. “Zestig bestuurders reden harder dan de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. In de Parklaan in Nieuwpoort werd de snelheid van 92 voertuigen gecontroleerd, waarbij geen enkel voertuig werd geflitst. Tussen 11 uur en 13 uur werd de snelheid van 1.178 voertuigen gemeten op de Diksmuidse Weg in Nieuwpoort en de Zeelaan in Koksijde. Op de Diksmuidse Weg hielden 75 bestuurders zich niet aan de maximum toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur. In de Zeelaan, waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is, reden twee van de 725 bestuurders te snel. Tot slot werd tussen 13 uur en 16 uur gecontroleerd in Adinkerke. In de Dijk respecteerden 57 van de 357 bestuurders de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur niet. In de De Pannelaan passeerden 937 voertuigen onze mobiele flitscamera. Eén bestuurder reed harder dan de toegelaten 50.” (JH)