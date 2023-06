19 pv’s bij alcoholcontroles tussen Lendelede en Kortrijk: “spreek vooraf af wie BOB is”

Op vrijdag 16 juni voerde de politiezone VLAS zowel ’s avonds als tot na middernacht alcoholcontroles uit op enkele invalswegen. 19 van de 648 gecontroleerden had te veel gedronken.

Verspreid over de Rijksweg in Lendelede en de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk legden gisterenavond in totaal 648 bestuurders een alcoholtest af. De politiezone VLAS stelde vast dat 19 bestuurders te veel hadden gedronken. Bij 10 bestuurders werd het rijbewijs 3 uur ingehouden, 6 bestuurders waren 6 uur lang hun rijbewijs kwijt en bij 3 bestuurders werd het rijbewijs meteen voor 15 dagen ingetrokken.

Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone, geeft wat uitleg bij de cijfers: “Het warm zomerweer zorgt ervoor dat er tot laat in de avond en ook ’s nachts mensen op pad zijn die van een feestje of barbecue komen. In deze zomer BOB-campagne wil politiezone VLAS iedereen nog eens extra wijzen op de gevaren van alcohol achter het stuur. We willen stimuleren om altijd op voorhand af te spreken wie er BOB zal zijn, zodat iedereen veilig thuisgeraakt.”