14 chauffeurs blazen positief na alcoholcontroles in Kuurne en Kortrijk

Op vrijdag 5 mei voerde politiezone Vlas nieuwe alcoholcontroles uit. Dit gebeurde zowel ’s avonds als ’s nachts. De controlepost stond opgesteld in de Brugsesteenweg in Kuurne en de Oudenaardsesteenweg en Weggevoerdenlaan in Kortrijk.

321 bestuurders werden uit het verkeer gehaald voor een alcoholtest. 14 daarvan hadden te veel gedronken. Bij 8 bestuurders werd het rijbewijs 3 uur ingehouden, zij kregen ook een boete opgelegd. Bij 6 bestuurders werd het rijbewijs 6 uur ingehouden, zij zullen zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

Hele jaar door controles

“In Kortrijk, Kuurne en Lendelede zijn er gans het jaar door gerichte alcoholcontroles, zowel tijdens de werkweek als in het weekend, zowel overdag als ’s nachts. Enkel door zo veel mogelijk te controleren, op alle mogelijke tijdstippen, wordt de pakkans groter en loopt de kleine categorie hardleerse bestuurders tegen de lamp”, klinkt het bij de politie.