12 bestuurders leggen positieve alcoholtest af tijdens West-Vlaams weekend zonder alcohol van politiezone VLAS

Naar aanleiding van het aangekondigde ‘West-Vlaamse weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer’ als start van de BOB-wintercampagne, voerde de politiezone VLAS zowel op vrijdagavond 1 december als zondag(na)middag 3 december gerichte alcoholcontroles uit in Kortrijk, Kuurne en Lendelede.

Verspreid over meerdere locaties werden in totaal 1.216 bestuurders uit het verkeer gehaald om een alcoholtest af te leggen. 12 van hen hadden te veel gedronken, wat overeenkomt met 0,98%. Acht overtreders moesten hun rijbewijs 3 uren inleveren, vier overtreders moesten hun rijbewijs 6 uren inleveren. Er werden geen bestuurders betrapt die onder invloed waren van drugs.

De politiezone VLAS controleerde onder meer in de Brugsesteenweg in Kuurne, de Rijksweg in Lendelede, de Meensesteenweg in Kortrijk en de Dumoulinlaan in Marke. In Kortrijk, Kuurne en Lendelede zijn er sowieso het ganse jaar door alcoholcontroles, zowel overdag als ‘s nachts, in de werkweek en in het weekend”, zegt woordvoerder van politiezone VLAS Thomas Detavernier.

“Toch steken onze politieteams een extra tandje bij tijdens deze BOB-wintercampagne. Het overgrote deel van de bestuurders heeft de boodschap intussen al lang begrepen, maar er blijft een kleine, vaak hardleerse categorie die nog altijd achter het stuur kruipt met te veel alcohol in het bloed. Ga je de weg op om naar een feest te gaan, kies dan altijd vooraf een BOB, zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is.”