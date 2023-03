105 bestuurders betrapt tijdens snelheidscontrole met onderschepping in Polder

Politiezone Polder hield afgelopen zaterdag een snelheidscontrole op drie plaatsen op het grondgebied. Daarbij werden ook politiemotards ingezet om hardrijders te onderscheppen. In totaal liepen zo 105 bestuurders tegen de lamp.

De controle zaterdag ging op drie plaatsen door en werd gehouden van 11.30 uur tot 18.15 uur. “Bij die controles zette de politie niet enkel onbemande camera’s in maar haalden de motards de snelheidsduivels onmiddellijk uit het verkeer”, meldt politiezone Polder. “Er werd afzonderlijk gecontroleerd in Koekelare, Houthulst en Kortemark.”

Tussen 11.30 uur en 12.45 uur werd er gecontroleerd op de Belhuttebaan in Koekelare. In die tijdspanne registreerde de politie 692 passages en stelde ze vast dat 20 bestuurders de snelheidslimiet niet respecteerden. Daarnaast legde een bestuurder een positieve ademtest af en werd het rijbewijs voor 3 uur ingehouden. Een andere bestuurder werd geverbaliseerd voor het rijden met een niet-gekeurde aanhangwagen. Vervolgens voerde de politie tussen 14.45 uur en 16.30 uur controles uit in de Stokstraat in Houthulst. Hier noteerde de politie 262 passages. In totaal werden 46 snelheidsduivels beboet. Ook werden de rijbewijzen van twee bestuurders onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Tenslotte werd de verkeersactie verlegd naar de Klerkenstraat in Kortemark. Tussen 16.45 uur en 18.15 uur werden er 255 passages genoteerd en bleken 39 chauffeurs te snel te rijden. Dat brengt het totaal na een dag controleren op 105 betrapte bestuurders. (JH)