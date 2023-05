104 hardrijders betrapt tijdens flitsactie in Westkust

Politiezone Westkust hield maandag opnieuw een flitsactie op haar grondgebied. De mobiele flitser was gedurende een vijftal uren op drie verschillende locaties opgesteld. Op alle locaties was de maximaal toegelaten snelheid 50 kilometer per uur. 104 bestuurders reden te snel.

In de Canadalaan in Nieuwpoort reden 18 bestuurders sneller dan de maximaal toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur. In de Veurnestraat in De Panne respecteerden 21 bestuurders de snelheidslimiet niet. In de Strandlaan in Koksijde liepen de meeste overtreders tegen de lamp. Daar reden maar liefst 65 bestuurders sneller dan 50 kilometer per uur. (JH)