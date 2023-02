1 op 4 West-Vlaamse zwartrijders op de bus is minderjarig: “De reiziger die netjes betaalt is de dupe”

Op vraag van Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) maakte Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters cijfers over zwartrijders bij De Lijn bekend. Ze maakt zich zorgen over het stijgend aantal boetes én het dalend aantal controles. Uit de cijfers blijkt ook dat vorig jaar 1 op 4 zwartrijders in onze provincie minderjarig was. (lees verder onder de grafiek)

Dat percentage is alvast hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Sterker nog, op Limburg na is het aandeel van de minderjarigen onder de zwartrijders (27 procent) het hoogste in West-Vlaanderen.

Het aantal boetes die werden uitgeschreven aan de jonge overtreders is tevens verdrievoudigd sinds 2019: toen waren het er nog maar 305, het laagste aantal in heel Vlaanderen.

Minder controles, meer boetes

In totaal werden er in 2022 in onze provincie 4.255 boetes uitgeschreven aan mensen die hun bus- of tramrit niet hadden betaald. Dat is een kwart meer dan drie jaar geleden. Tegelijk werden er ook voor de helft minder reizigers gecontroleerd: de pakkans lag dus veel lager, en toch werden er meer mensen beboet.

In West-Vlaanderen wordt er sowieso het minste gecontroleerd, slechts 15,5 procent van alle controles van De Lijn werden in onze provincie uitgevoerd. (lees verder onder de grafiek)

Minder dan de helft betaalt

Bij elke overtreding wordt er een proces-verbaal opgesteld, waarna er een geldboete volgt. De 4.255 boetes in 2022 waren samen goed voor een geldbedrag van 594.990 euro. Helaas werd minder dan de helft (47 procent) van die boetes effectief betaald, de overheid recupereerde dus slechts 281.084 euro voor de onbetaalde busritjes.

Minderjarigen zijn iets plichtsbewuster, of toch tenminste hun ouders. Van alle zwartrijders jonger dan 18 die tegen de lamp liepen betaalde 62 procent wél hun boete. Het bedrag van hun boete ligt wel lager dan dat van een volwassene.

“De controles op zwartrijden dalen, maar de ticketprijzen stijgen wel. De reiziger die netjes betaalt is de dupe”

“Zwartrijden kost De Lijn jaarlijks miljoenen euro’s. Het aantal boetes is gestegen maar het aantal controles gedaald, dat is geen goed teken”, reageert parlementslid Annick Lambrecht. “Eigenlijk is het simpel: alle centen die De Lijn nu misloopt kan niet geïnvesteerd worden in betaalbaar en efficiënt openbaar vervoer, maar de prijzen van tickets worden wel stelselmatig verhoogd. De reiziger die netjes zijn rit betaalt is zo de dupe van een beleid dat het aanpakken van zwartrijders niet zo prioritair vindt.”