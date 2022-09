Controles op naleven Blauwe Zone in Zwevegem zijn gestart

De controles op het naleven van de ‘Blauwe Zone’-parkeerregeling in het centrum van Zwevegem zijn effectief gestart.

Sedert 1 september is er opnieuw Blauwe Zone ingevoerd in het centrum van Zwevegem. Het gebied is wel een stuk kleiner dan vroeger. Nu gaat het over het Theofiel Toyeplein, de Otegemstraat tot aan de Bekaertstraat en een stuk van die Bekaertstraat, incluis de parkings aan het Leanderhof. Daar moet dus de parkeerschijf gelegd worden.

De parkeerschijf moet van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 13 uur en van 13 tot 18 uur gebruikt worden. Wie de blauwe zone niet naleeft, zal een retributiebon van 25 euro per dagdeel ontvangen. De toegelaten duur voor het parkeren in de blauwe zone is twee uur.

Eerst liep er een sensibiliseringsperiode om aan de nieuwe situatie te wennen. Deze is afgelopen zodat er vanaf nu effectieve controles zullen uitgevoerd worden.