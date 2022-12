Conducteur wil trein niet laten vertrekken omdat er te veel mensen op zitten

De trein van Brugge richting Kortrijk moest gisteren normaal om 16.58 uur vertrekken, maar dat was buiten de conducteur van de trein gerekend. “De rijtuigen zaten overvol, hij achtte het onveilig om zo de reis verder te zetten”, bevestigt NMBS-woordvoerder Dimitri Timmerman.

Gevolg van staking

Blijkbaar stonden de reizigers zelfs in het gangpad op elkaar gepropt. De drukte had onder meer te maken met de stakingsacties van deze week. Heel wat ritten werden afgeschaft, waardoor er meer mensen dan normaal aangewezen waren op dezelfde trein, ook in de spitsuren. “Tot slot moest de trein in kwestie door omstandigheden uitrijden met minder wagons dan gewoonlijk, deze combinatie zorgde voor een onveilige bezetting van het voertuig”, klinkt het.

De veiligheidsdiensten van de NMBS en de politie konden een aantal reizigers overtuigen om af te stappen, zodat de trein met een halfuur vertraging alsnog richting Kortrijk kon vertrekken. De reizigers die hun plekje hadden afgestaan zijn iets na 18 uur op de volgende trein gestapt.