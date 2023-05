Commotie rond interval van verkeerslichten aan Zandvoordebrug in Oudenburg

Sinds de heropening van het kruispunt aan de Zandvoordebrug in Oudenburg kwamen bij de stad heel wat opmerkingen over de verkeerslichten binnen. “Door het interval van de lichten is het groen in de richting van Oostende eerder beperkt. Echter is het wachten tot het einde van de werken om dit te kunnen bijsturen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey.

De verkeerslichten werden met de heropening van het kruispunt om veiligheidsredenen weer in werking gesteld. Dit is momenteel een standaardinstelling. “Het Agentschap Wegen en Verkeer, dat verantwoordelijk is voor deze straat, de stad en de politie zijn op de hoogte dat de verkeerslichten nog geen optimale verkeersafhankelijke werking hebben”, legt de burgemeester uit.

“Dit komt door het ontbreken van sommige detectielussen onder het wegdek. De wegenwerken hiervoor zijn nog bezig. Als de werken ver genoeg gevorderd zijn, kunnen de verkeerslichten verder worden afgewerkt, wat de doorstroming zal verbeteren. Het is een fietsveilig kruispunt geworden, waardoor fietsers eerst groen licht krijgen.”

“We voorzien dat alle werken zullen klaar zijn tegen het begin van het najaar”, beloven burgemeester Anthony Dumarey en schepen van Verkeer Gino Dumon.