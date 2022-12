Combineer vervoersmiddelen aan ‘mobipunt’

“Er werden op vier plaatsen in de regio dergelijke mobipunten gerealiseerd”, klinkt het.

Aan het Neunkirchenplein werd onlangs een ‘mobipunt’ geïnstalleerd. Dat is een plek waar verschillende vervoersoplossingen op één locatie worden gebracht om zo duurzame verplaatsingen te stimuleren.

Proefproject

“Er werden op vier plaatsen in de regio dergelijke mobipunten gerealiseerd”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V). “Het gaat om Lauweplaats en Waalvest in Menen, Bavikhovedorp in Harelbeke en aan d’Iefte op het Neunkirchenplein in Deerlijk. Het hoofddoel is om mensen aan te moedigen om diverse vormen van vervoer te combineren. Het gaat om een proefproject. Men wil op termijn een netwerk van dergelijke punten ontwikkelen, maar veel zal afhangen van het succes van de mobipunten. Het gaat hier om een bushokje, een fietsenstalling en digitale info over de betrokken diensten. De mobipunten zijn ook vlot verplaatsbaar.” (DRD/foto DRD)