“Christus Koning wordt dé Brugse wijk van de toekomst”, stelde schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) maandagavond in de gemeenteraad. In juni start de heraanleg van de Karel de Stoutelaan, de Filips de Goedelaan en de Zeger van Malestraat. De werken kosten 4,2 miljoen euro en zullen 381 kalenderdagen aanslepen. Maandagavond gaf de Brugse gemeenteraad zijn fiat voor dit project.

“We hebben na de inspraakvergadering onze plannen enigszins aangepast, we hebben geluisterd naar de opmerkingen van de buurtbewoners”, beweert Mercedes Van Volcem (Open VLD). “De wijk wordt een mooie, groene zone, met meer bomen, bredere voetpaden, een fietserszone en veel ontharding.”

“Er wordt in die straten zone 30 ingevoerd, de vesten worden versterkt. Het stadsaandeel in dit ambitieus project bedraagt 1,2 miljoen euro. De werken duren 381 dagen, maar er zal in fasen gewerkt worden om de hinder te beperken.”

Parkeerdruk

Gemeenteraadslid Pascal Ennaert (Vooruit) wijst erop dat er veertig parkeerplaatsen verdwijnen in een buurt die al te kampen heeft met een hoge parkeerdruk: “Het parkeerregime zal in de toekomst aangepast moeten worden.”

“Er blijven nog 97 parkeerplaatsen over voor de bewoners. Het is niet de bedoeling dat mensen die in de binnenstad werken, hun auto achterlaten op Christus Koning. Er is onder meer nog plaats in de nieuwe ondergrondse parking van de Ezelstraat.”