Chauffeurs onder invloed bezorgen Oostendse politie veel werk

Chauffeurs die te veel hadden gedronken, bezorgden de Oostendse politie afgelopen weekend heel wat werk. Zaterdagavond werden twee roekeloze bestuurders uit het verkeer gehaald, onder wie één onder invloed. Dezelfde avond moest de politie de auto van een beschonken bestuurder laten takelen en zondagochtend veroorzaakte een chauffeur onder invloed een ongeval.

Zaterdagavond rond 20.30 uur trok de politie de rijbewijzen in van twee chauffeurs die gevaarlijk rijgedrag vertoonden. In de Nieuwpoortsesteenweg merkte een politiepatrouille twee auto’s op, waarvan de bestuurders elkaar aanspoorden om overdreven snel te rijden. Daar waar de snelheid is vastgelegd op 30 kilometer per uur, stelde de patrouille vast dat de chauffeurs zo’n vijf keer zo snel reden. Meer in de richting van Middelkerke, in de zone-50, werd meer dan twee keer de toegelaten maximumsnelheid gereden. De bestuurder van één van de voertuigen ging in de wijk Raversijde opzettelijk 180 graden overstuur. De politie zette beide bestuurders – een 30-jarige man uit Vilvoorde en een 35-jarige man uit Merelbeke – aan de kant en trok hun rijbewijzen in voor 15 dagen. De man van 30 jaar legde ook een positieve speekseltest af.

Nog zaterdagavond rond 22.30 uur moest de politie de auto van een beschonken bestuurder laten takelen. Tijdens patrouille in de wijk Mariakerke merkte een politieploeg een voertuig op met Roemeense nummerplaat dat stilstond in de Nieuwpoortsesteenweg. De chauffeur reed plots tegen de rijrichting in achteruit om vervolgens verder rechtdoor te rijden richting Middelkerke. Daarbij maakte de bestuurder af en toe gebruik van de rijstrook voor het tegenliggend verkeer. In de Rozenlaan kon de politie de man van 43 jaar controleren. Hij had geen geldig rijbewijs op zak en legde ook een positieve ademtest af. Omdat hij niet was ingeschreven in België, stelde de politie een onmiddellijke inning op. Gezien de bestuurder die niet kon betalen, werd het voertuig getakeld.

Ongeval met positieve ademtest

Zondagochtend trok de politie het rijbewijs in van een automobilist die eerder een stoffelijk ongeval had veroorzaakt. Rond 5.30 uur reed een chauffeur met zijn auto in op het rondpunt op de kruising van de Torhoutsesteenweg met de Duinkerkseweg. De man kwam uit de richting van Gistel en reed pardoes in op het rondpunt en een achterliggende vluchtheuvel, met flink wat blikschade als gevolg. Onder meer een verkeersbord sneuvelde. De bestuurder vervolgde echter z’n weg, maar de aanzienlijk beschadigde wagen viel stil in de wijk Westerkwartier, waar de politie de chauffeur kon aantreffen. De automobilist, een Bruggeling van 31 jaar, liet een positieve ademtest optekenen en zag het rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. De beschadigde auto werd getakeld.