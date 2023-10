CD&V vraagt evaluatie van zone 30

De gemeenteraad keurde het mobiliteitsplan definitief goed. Oppositiepartij CD&V onthield zich bij de stemming omwille van de bekommernissen rond de zone 30, die volgens de partij heel levendig zijn bij de bevolking. CD&V vroeg ook om een evaluatie na zes maanden.

“We delen de bezorgdheid van de bevolking rond de uitgebreide zone 30”, stelt raadslid Marc Van Ysacker (CD&V). “Dat is hét gespreksonderwerp in de gemeente. In tegenstelling tot wat beweerd wordt, geloven wij niet dat de zone 30 automatisch bijdraagt aan veiliger fietsverkeer en minder vrachtverkeer. Bovendien vrezen veel kleine zelfstandigen in de kernen dat klanten zullen afgeschrikt worden door het snelheidsregime, waardoor ze er zullen voor opteren om te winkelen bij zaken aan de stadsrand. We vragen om de zone 30 na zes maanden te evalueren en gaan omwille van de bekommernissen bij de bevolking ons onthouden bij de stemming.”

“Als er veranderingen plaatsvinden, zijn die altijd het gespreksonderwerp”, repliceerde burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Het is niet omdat de grootste roepers zich manifesteren op Facebook, dat dit de rode draad is van de teneur rond de zone 30. Ik heb ook al heel veel positieve reacties gehoord. Een evaluatie wil ik zeker meenemen. Ik zal daar nu geen datum op plakken, maar ik wil wel zorgen voor een evaluatie van het mobiliteitsplan voor het einde van de legislatuur. Dat betekent evenwel niet dat er meteen dingen worden teruggeschroefd.”

Stemming

Bart Coopman (WESTAON) zei voorstander te zijn van de zone 30, maar vindt de invoering op een aantal vlakken en op het terrein nog niet geslaagd. “De zone 30 moet beperkt worden tot bepaalde plaatsen”, stelt Jan Depla (N-VA). “Het is belangrijker om vlug te investeren in fietspaden zodat we de auto minder van stal moeten halen.”

Open Vld keurde het mobiliteitsplan goed. Bij de oppositie was er enkel bijval van WESTAON. CD&V onthield zich bij de stemming. N-VA stemde tegen. (BCH)