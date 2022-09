CD&V reikt oplossingen aan voor verkeersveiligheid tijdens werken: pop-upfietsstraat, fietsbuddies en grondschilderingen

De Koekelaarse CD&V-afdeling voerde actie aan het kruispunt Brugse Heirweg en de Pottebezemstraat voor meer verkeersveiligheid voor de fietsers, nu de grote wegwerkzaamheden in de Fransmansgemeente zijn gestart en omleidingen niet te vermijden vallen. De actievoerders hebben er symbolisch enkele fietsjes op het wegdek gespoten om zo de autobestuurders op het extra fietsverkeer alert te maken.

Hoe ga je veilig met de fiets naar school of de markt in Koekelare? Het is een vraag waar tal van inwoners op vandaag mee worstelen, nu door de wegwerkzaamheden langs het traject Oostmeetstraat-Catstraat – een belangrijke verbindingsweg tussen De Mokker/Zande en het centrum – is onderbroken.

“Inwoners moeten via alternatieve en minder veilige routes het centrum bereiken en een groot mobiliteitsplan van het gemeentebestuur ontbreekt. Dus doen wij als oppositiepartij nu zelf enkele concrete voorstellen die de (fiets)veiligheid kunnen verbeteren”, steken fractieleider Tom Pollentier en gemeenteraadslid Sam Dewulf van wal.

Voorstellen

Vanaf september is het (fiets)verkeer tussen het centrum en de deelkernen gevoelig toegenomen. “De huidige alternatieve routes: Veldstraat, Sterrestraat, Pottebezemstraat en Hovaerestraat zijn echter niet aangepast om de veiligheid te garanderen tijdens intensief tweerichtingsverkeer van zowel auto’s als fietsers. Wij als CD&V doen daarom drie concrete voorstellen die snel uitgevoerd kunnen worden om de omleidingswegen veiliger te maken”, benadrukken Tom Pollentier en Sam Dewulf. “Zo zetten wij in op bewustmaking, een pop-upschoolstraat in De Mokker en een poule van fietsbuddies.”

Bewust

Via geschilderde tekens op en borden langs de weg worden bestuurders extra bewust gemaakt van het toegenomen (fiets)verkeer door de omleiding. “Op bepaalde afstanden een fiets schilderen op de rand van de rijbaan maakt bijvoorbeeld auto’s bewust dat er fietsverkeer is.”

“De Pottebezemstraat is een omleidingsweg én een straat waar kinderen van school gehaald worden. Dat is vragen om problemen. Daarom pleiten wij als CD&V voor een ‘pop-upschoolstraat’ waarbij het stukje Pottebezemstraat tussen Kleine Asstraat en de inrit van de parking naar de Kerk afgesloten wordt bij start- en einde van de schooluren”, klinkt het verder. “Het verkeer kan dan omgeleid worden via de Kleine Asstraat en Ommegangstraat en ook de parking aan de kerk blijft bereikbaar via de Catstraat.”

Fietsbuddies

“Heel wat fietsers rijden ’s morgens en ’s avonds vanuit de deelkernen naar het centrum. Waarom dan niet samen rijden? De gemeente kan, eventueel via vrijwilligers – fietsbuddies – op vaste momenten een ‘vertrek’ richting centrum/deelkern organiseren waardoor fietsers samen kunnen rijden en zo beter gezien worden.”

“Met deze actie hopen we om het college van Burgemeester en schepenen tot actie te bewegen om bijkomende maatregelen te nemen dit in het belang van alle weggebruikers”, besluiten raadslid Sam Dewulf en fractieleider Tom Pollentier. – Eric Vanhooren