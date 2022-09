CD&V hekelt nogmaals autoluw centrum: “Valstrik om stadskas te spijzen?”

De Blankenbergse CD&V stelt zich ernstig vragen bij de aanpak rond het autoluw centrum afgelopen zomer. “22.000 inbreuken, dat duidt op een fundamenteel gebrek aan sensibilisering, communicatie en leesbaarheid”, klinkt het.

Volgens lokaal CD&V-voorzitter Marc Dhondt moet het Blankenbergse stadsbestuur zich ernstig beraden over de leesbaarheid van de borden omtrent de autoluwe zone in de binnenstad afgelopen zomer. “Die was onduidelijk en niet eenduidig”, zegt hij. “Een kakofonie van borden, waarbij dezelfde boodschap op vier verschillende manieren werd gebracht. De autobestuurder had die boodschap in een oogopslag moeten kunnen interpreteren en dat was bijlange niet het geval.”

CD&V is voorstander van een continue autoluw centrum tussen elf uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds en dat jaar in, jaar uit. “Dat maakt het duidelijker voor de autobestuurder en biedt ook meer comfort voor de zachte weggebruiker in de winkelstraten. Afgelopen zomer was het echter verwarring troef: een valstrik om de stadskas te spijzen?” klinkt het.