Campagne tegen modder op de weg van start

Bij de start van het oogstseizoen begint al 23 jaar de campagne Modder op de weg. Gouverneur Carl Decaluwé geeft de aftrap telkens bij een gastgezin op een landbouwbedrijf in West- Vlaanderen. Dit jaar was dat bij Yves Sap-Courtens in de Heulegoedstraat in Merkem.

“Het wispelturig weer in onze provincie zorgt voor een uitdaging voor de landbouw, maar ook de weggebruiker moet rekening houden met de weersomstandigheden en het rijgedrag hieraan aanpassen”, speechte de gouverneur. “Met de campagne Modder op de weg staan we hier om zowel bij steden en gemeenten, als bij de politiediensten, de hulpverleningszones, de weggebruikers en de landbouwsector een gezonde portie goede wil te vragen, goodwill om mee te werken aan de verkeersveiligheid in onze provincie. Eind augustus waren we aan 38 dodelijke verkeersongevallen in de provincie, wat in de lijn van voorbije jaren ligt. Tot 1 augustus gebeurden er nog geen dodelijke verkeersongevallen met een tractor, vorige jaren was dat telkens 1 dodelijk ongeval met een tractor. Daarom deze campagne.”

In 56 van de 64 gemeenten is er een meldpunt, dat deze campagne kenbaar maakt, vragen behartigt en indien nodig tussenkomt.

“Verdraagzaamheid en wederzijds respect en begrip voor elkaar als landbouwer en als weggebruiker zijn noodzakelijk. Dat willen we bekomen door het verhogen van de communicatie, samenwerking en infodelen tussen gemeente en politie, toezicht en adequate reactie.”

Tijdig melden

“Dit jaar willen we het belang van tijdig melden benadrukken. Merkt u modder op de weg en staat er geen speciaal verkeersbord om de aandacht te trekken, meld dat dan via het lokale meldpunt, via de 1700 of de site meldpuntwegen.be.”

“Het gebruik van het verkeersbord Modder op de weg stimuleren we bij landbouwers, die het via de gemeente kunnen aankopen of lenen; er zijn afspraken met de politie voor een snelle tussenkomst bij melding van een incident. Weggebruikers dienen hun rijgedrag aan te passen en we vragen ook correct te reageren bij incidenten door 101 of 112 te bellen, of de app van 112 te gebruiken.” (ACK)