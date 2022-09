Campagne ‘Blijf uit de dode hoek’ is een succes bij kinderen in Kortrijk

Deze week slaan Stad Kortrijk en Politiezone VLAS de handen in elkaar om de dodehoekongevallen verder te bestrijden. Nog tot vrijdag worden leerlingen van het zesde leerjaar gedurende één uur de gevaren rond dodehoekongevallen bijgebracht met een mix van theorie- en praktijklessen.

Ze mogen zelf plaatsnemen in de vrachtwagen of de bus en krijgen ook concrete tips over waar de zwakke weggebruiker zich best positioneert ten opzichte van het voertuig.

500 leerlingen ingeschreven

“Vorig jaar was een succes, dus werd de campagne dit jaar opnieuw georganiseerd. In totaal zijn er ongeveer 500 leerlingen ingeschreven uit 20 Kortrijkse scholen. Dit groot aantal toont dat er toch wel vraag naar is”, vertelt Jurgen Verleyen van het stedelijk preventieteam. Ook Burgemeester Ruth Vandenberghe en schepen van Mobiliteit Axel Weydts waren aanwezig op het terrein van de politiezone VLAS.

“Een paar jaar geleden gingen we naar de scholen met een vrachtwagen, maar dat was logistiek gezien niet zo evident, niet alle scholen hebben daar de ruimte voor. Sinds vorig jaar organiseren we hier de campagne. Je mag nog honderd filmpjes tonen in de klas, er is niets dat beter binnenkomt dan zelf naast zo’n wiel te staan en zelf in de spiegel te kijken. Elk ongeval is er één te veel dus dergelijke sensibiliseringscampagnes zullen we blijven doen”, zegt Axel.