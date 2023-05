Camera’s brengen transport gevaarlijke stoffen in kaart

Om een zicht te krijgen op het transport van gevaarlijke goederen langs onze snelwegen zullen slimme camera’s volgende week vrachtwagens tellen en registreren. In West-Vlaanderen gebeurt dit rond Kortrijk, Brugge en De Panne.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal tussen 30 mei en 6 juni op 60 plaatsen op de Vlaamse snelwegen een telcampagne voeren. Bedoeling is om het transport van gevaarlijke stoffen in kaart te brengen. Een week lang zullen de slimme camera’s het aantal vrachtwagens tellen en registreren welke stoffen ze vervoeren.

Die registratie is mogelijk door de identificatieplaatjes die aan de vrachtwagen bevestigd zijn. Er wordt geteld langs alle Vlaamse snelwegen met bijzondere aandacht voor de omgeving van havens en grensovergangen. De tellingen kaderen in een studie die momenteel loopt bij het Vlaams Verkeerscentrum naar de meest aangewezen routes en tijdsvensters voor vrachtverkeer met een ADR-lading aan boord. ADR is het Europees verdrag over het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Men wil nagaan hoe intens het verkeer met vrachtwagens met gevaarlijke stoffen is en of het voornamelijk over binnenlandse of buitenlandse vrachtwagens gaat.

Acht camera’s

In West-Vlaanderen worden acht camera’s geïnstalleerd. Er komen er vier in de regio Kortrijk, meer bepaald op het knooppunt Aalbeke van de E403 in beide richtingen, op de grensovergang van België naar Frankrijk langs de E17 en op de E403 op de grens met Wallonië.

Drie camera’s zullen tellingen uitvoeren in de regio Brugge. Het gaat om het knooppunt Brugge langs de E403, het knooppunt Brugge langs de E40 en een camera aan het knooppunt Brugge met de N31. Een laatste camera in onze provincie is voorzien in De Panne op de E40 ter hoogte van de grensovergang met Frankrijk. De camera’s worden bevestigd aan brugleuningen en portieken en zullen in de eerste week van juli een week lang tellen en registreren. Na afloop worden ze weer weggenomen. (VV)