Cambio-gebruik gaat in Torhout volle gas vooruit

Storm lopen, doet het nu ook weer niet, maar toch gaat het Cambio-gebruik in Torhout sinds de start in januari 2018 volle gas vooruit.

Het autodeelplatform, met een wagen aan het station en ene aan het stadskantoor, viert dus onder een goed gesternte zijn vijfde verjaardag, want almaar meer bewoners vinden de weg naar het systeem. Het topjaar tot nu toe was 2021, gevolgd door 2022.

Goed voor het milieu

Het stadsbestuur maakt sinds begin 2018 gebruik van de diensten van Cambio. In dat startjaar waren de twee voertuigen nog maar goed voor 62 ritten of 5.622 km. In 2019 werd een grote sprong voorwaarts gemaakt met 385 ritten of 18.700 km. In 2020 was dat 403 ritten of 20.447 km, in 2021 het record van 556 ritten of 37.165 km en in 2022 een lichte terugval tot 491 ritten of 29.843 km.

“Zelfs tijdens de coronaperiode zagen we het gebruik van de Cambio-voertuigen groeien”, zegt schepen van Leefmilieu en Mobiliteit Elsie Desmet. “De Torhoutse Cambio-familie dikt intussen verder aan en de gemiddelde afstand per wagen neemt toe. De bewoners gebruiken de deelwagens dus almaar meer voor verdere verplaatsingen.”

“We zijn er trots op dat we vijf jaar geleden de stap naar deelmobiliteit hebben gezet. De auto blijft voor veel mensen een belangrijk vervoermiddel en deelwagens bieden heel wat voordelen. Eén Cambio-auto vervangt acht tot twaalf privéwagens. Het systeem is niet alleen goed voor je portemonnee en gebruiksgemak, maar ook voor het milieu.”

Ook andere gemeenten

Cambio heeft comfortabele voertuigen, met of zonder kinderzitje, en in Torhout mag je er overal gratis mee parkeren. “Een Cambio-abonnement heeft eveneens voordelen in andere gemeenten”, weet de schepen.

“Ook daar kun je gebruikmaken van een Cambio-voertuig, bijvoorbeeld na een ritje met de trein. De abonnees hoeven zich voorts geen zorgen te maken over het onderhoud, eventuele herstellingen, het poetsen van de wagen, de keuring en de verzekering. Dat wordt allemaal geregeld door Cambio. En financieel voordelig is het zeker.”

Voor info: www.cambio.be