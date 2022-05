Cambio autodelen komt naar Blankenberge

Na de deelsteps en deelfietsen, wil Blankenberge nu ook deelauto’s introduceren in de badstad. Het lokaal bestuur gaat hiervoor in zee met Cambio.

“We opteren voor twee personenwagens en één bestelwagen, voor een periode van drie jaar. Wat betreft de gebruikskost zullen de prijzen en basisregels van Cambio gelden”, zegt schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck (Open VLD). Ook de stadsdiensten zullen de omschakeling maken, maar het aanbod geldt in de eerste plaats voor inwoners en tweedeverblijvers. Er komen ook twee laadpalen met telkens twee laadpunten bij: drie voor de deelwagens, één die beschikbaar is voor derden. Het project met de deelwagens gaat in het najaar van start.