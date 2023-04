Cambio autodelen boomt ook in Brugge: ruim 30 voertuigen toeren rond

Dinsdag werden de 30ste en 31ste deelauto van Cambio in Brugge ingereden. Dit gebeurde langs de Gistelse Steenweg ter hoogte van de Sint-Andreaskerk in Sint-Andries. Burgemeester Dirk De fauw kreeg er de autosleutels overhandigd door Pieter Teirlinck van Cambio.

In 2004 ging Cambio autodelen van start in Brugge met enkele tientallen gebruikers. Cambio is ondertussen aanwezig in meer dan 65 Vlaamse steden en gemeenten. 34.000 Vlamingen, onder wie zowat 1.000 inwoners van Brugge, maken gebruik van dit autodeelsysteem.

Cambio breidde het aanbod doorheen de jaren sterk uit in de Brugse binnenstad, maar trok ook al naar de deelgemeenten Sint-Michiels en Assebroek. En nu is er ook een aanbod voor de bewoners van Sint-Andries.

Verdubbelen

In Brugge mag het aantal deelwagens van burgemeester Dirk De fauw nog fors toenemen. “Tegen 2025 willen we het aantal deelwagens in Brugge minstens verdubbelen. Deelmobiliteit is een belangrijk aspect in ons klimaatplan ‘Brugge Naar Morgen’. Een deelwagen vervangt gemiddeld 13 private wagens. Dit zorgt voor minder ruimtebeslag, minder parkeerdruk en een pak minder CO2 uitstoot in Brugge, zeker als de deelwagen elektrisch aangedreven is.”

