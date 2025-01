C3-borden geplaatst op Korenmarkt in Izegem: ook verkeerslichten in Leenstraat krijgen positieve evaluatie

Het nieuwe stadsbestuur in Izegem probeerde met enkele kleine ingrepen de verkeersdrukte in de Leenstraat te milderen door aan de verkeerssluis tijdelijke verkeerslichten te plaatsen. Op de Korenmarkt zijn er deze morgen C3-borden geplaatst aan wat vroeger de voetgangerszone was. “Daar mogen nu enkel nog vergunninghouders en hulpdiensten rijden”, zegt schepen Bruno Lambert (STIP+).

Door de voetgangerszone mogen zowel uit de richting Nieuwstraat als van de kant van de Centrumbrug uiteraard geen wagens rijden, maar zeker in de beginperiode reden per dag tientallen wagens door. Dat resulteerde ook in heel wat boetes. “Door het C3-bord te plaatsen hopen we dat alles duidelijk is”, zegt Schepen van Openbare Werken Bruno Lambert. “De vroegere voetgangerszone is nu enkel toegankelijk voor vergunningshouders en hulpdiensten, voetgangers moeten op het voetpad wandelen en de fietsers hebben hun plaats op het fietspad. Daardoor hopen we dat er minder mensen door de verboden zone met de wagen rijden, het is immers niet de bedoeling om onze stadskas te vullen met boetegeld.”

Tijdsloten aangepast

In de Leenstraat staan er ondertussen tijdelijke verkeerslichten aan de verkeersluis ter hoogte van Villared. “Ik krijg al diverse signalen, ook van mensen uit de buurt, dat de situatie er verbeterd is. We hebben ook de tijdsloten wat aangepast, het is nu iets langer groen voor wie naar de Rijksweg moet rijden. De drukte ligt dus meer in die richting. Het is natuurlijk wel zo dat niet iedereen evenveel ‘heer in het verkeer’ is. De kruispunten (Klijtstraat en Kokelarestraat, red.) moet je vrij houden. Maar het verkeer verloopt vlotter en de agressie is er minder. Daar was het ons om te doen”, zegt de schepen.