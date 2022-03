Buurtweg schreeuwt om beter onderhoud

Filip Terryn (N-VA) ijverde tijdens de gemeenteraad voor een beter onderhoud van de trage weg tussen de Olekenbosstraat en de Klijtstraat in de wijk Belgiek. Schepen Bert Schelfhout beloofde het nodige te doen. “Er zijn klachten over verzakte dalstenen. Vroeger konden er kinder- en rolstoelwagens passeren, maar nu lukt dat niet meer”, stelde Filip Terryn (N-VA).

“Er is ook blijvende wateroverlast en heel veel modder. In de zomer is er dan weer veel groen dat deze trage weg overgroeit. Wie moet er eigenlijk instaan voor het onderhoud van deze trage wegen? En wat gaat er met deze buurtweg op de Belgiek gebeuren?

“Er wordt geregeld groenonderhoud gedaan langs de paden”, antwoordde schepen van Openbare Werken Bert Schelfhout (Open Vld).

“Het groen groeit snel en dat kan inderdaad leiden tot overwoekering. We proberen jaarlijks het nodige structureel onderhoud te doen door de staptegels of de ondergrond wat te vernieuwen. Er zijn af en toe ook wat ongelukjes met een tractor die te dicht bij de tegels heeft gereden, waardoor er verzakkingen zijn of er watererosie optreedt. We gaan met onze diensten de situatie ter plaatse gaan bekijken en het nodige doen”, aldus nog schepen Schelfhout.