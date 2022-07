Buurtcomité van de Zandring in Maldegem stelt zich vragen bij invoering eenrichtingsverkeer

In Maldegem geldt sedert 1 juli – en tot eind oktober – eenrichtingsverkeer voor het gemotoriseerd verkeer in de Zandakkers en op de Ringbaan vanaf huis met nummer 7. Na oktober zal de nieuwe verkeersregeling geëvalueerd worden.

Om tijdens de maanden van de speelpleinwerking het verkeer in de Zandakkers vlot en veilig te laten verlopen werd er sedert 2014 ieder jaar tijdens de maanden juli en augustus in die straat eenrichtingsverkeer ingevoerd voor het gemotoriseerd verkeer.

Voorwaarde

Toen de gemeente het plan opvatte om het industrieterrein uit te breiden langs de Ringbaan werd ook het advies gevraagd aan het buurtcomité van de Zandring (Zandakkers, Ringbaan en Blekkersgat). “Wij hebben geen bezwaar tegen die uitbreiding op voorwaarde dat er geen zwaar verkeer meer komt in het bewoonde gedeelte van de Ringbaan”, klonk het advies van de Zandring.

Bij het opmaken van de plannen heeft de gemeente rekening gehouden met die voorwaarde. Tijdens de aanleg van het nieuw gedeelte van het industrieterrein werd in de Ringbaan aan het André Trensonstadion een knik gemaakt in de Ringbaan. Het verkeer dat vanaf het Vliegveld komt, moet via die knik verder langs de weg op het nieuwe gedeelte van het industrieterrein. Ook vanuit de Ringbaan vanaf huisnummer 7 kan er geen gemotoriseerd verkeer meer naar het gedeelte van Ring voorbij de knik in de Ringbaan.

Proefregeling

Sedert het begin van de zomervakantie heeft de gemeente een proefregeling uitgewerkt. Zowel in de Zandakkers als in een gedeelte van de Ringbaan wordt voor gemotoriseerd verkeer eenrichtingsverkeer ingevoerd. Die proefopstelling loopt tot eind oktober en zal dan geëvalueerd worden.

Op de Ringbaan zijn ze tevreden dat er geen gemotoriseerd verkeer meer in hun straat mag komen. Over het eenrichtingsverkeer in een deel van hun straat zijn zowel het buurtcomité als een aantal inwoners van de Ringbaan niet tevreden. Er werd door de gemeente geen rekening gehouden met de bevraging die bij de inwoners werd gedaan en het buurtcomité was het ook niet eens meet de duur va de proefperiode.

Brandstofprijzen

“Als wij of onze familie en vrienden vanuit de Kallestraat of het ander gedeelte van de Ringbaan met onze auto naar onze woning moeten zijn wij verplicht om via de Zandakkers om te rijden. Nu de prijzen van de brandstof sterk zijn gestegen is dat een verhoging van onze uitgaven”, luidt de kritiek bij inwoners van de Ringbaan.

Volgende week krijgen de ontevreden inwoners de gelegenheid om hun ongenoegen over de regeling duidelijk te maken aan het schepencollege. Vrijdagavond om 19 uur wordt de vernieuwde Zandakkers officieel in gebruik genomen. (LV)