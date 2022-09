Buurtcomité ijvert voor veilige fiets- en wandelverbinding: “Dit is een historische kans”

Het buurtcomité van de wijk Vrijeigen ijvert voor de realisatie van een veilige fietsers- en voetgangersverbinding tussen Vrijeigen en de Desselgemstraat. Het gemeentebestuur onderzoekt momenteel de haalbaarheid van het voorstel.

Vrijeigen is een relatief jonge wijk in Deerlijk, gelegen in een zijstraat van de Waregemstraat tussen de Weverijstraat en de Desselgemstraat. De eerste bewoners namen er zo’n tien jaar geleden hun intrek. Nu staan er veertig huizen in het doodlopend straatje waar veel jonge gezinnen wonen. Een wijkcomité zorgt er voor de goede gang van zaken en pakt midden augustus steevast met een buurtfeest uit.

“Het is er best aangenaam en rustig wonen, een toffe gezellige buurt”, verduidelijkt Kevin Wolfcarius, die samen met echtgenote Annelies Derveaux en nog drie gezinnen deel uitmaakt van het wijkcomité. “Een minpunt is wel het uitrijden in Waregemstraat. Zowel voor voertuigen als voor fietsers en voetgangers is het een gevaarlijk punt. Voor kinderen is het uiteraard extra gevaarlijk. Het is trouwens al langer dan vandaag gekend dat de verkeerssituatie in de drukke Waregemstraat ver van ideaal is…”

Nieuwe verkaveling

“Wij hebben vernomen dat er een nieuwe verkaveling komt langs Desselgemstraat”, gaat Kevin verder. “Vanuit de wijk Vrijeigen is er nog een stuk grond naast de fabriek dat volgens onze informatie eigendom is van de gemeente Deerlijk, die in een gedeelte van de voormalige textielfabriek het nieuwe gemeentedepot aan het onderbrengen is. Het lijkt ons het ideale moment om er een veilige fietsers- en voetgangersverbinding tussen Vrijeigen en de nieuwe verkaveling aan te leggen.”

“Als je met de fiets of te voet in de nieuwe verkaveling komt, kan je het centrum van de gemeente bereiken via de Driesknoklaan zonder dat je de drukke Waregemstraat nodig hebt. Het zou niet alleen stukken veiliger maar ook veel aangenamer zijn. Wij hebben ons voorstel bezorgd aan de burgemeester en de schepenen van ruimtelijke ordening, mobiliteit en verkeersveiligheid. Het is zonder meer een historische en unieke kans om deze verbinding te realiseren.”

Geen eigendom

“De vraag van het buurtcomité van Vrijeigen hebben we besproken tijdens de laatste bijeenkomst van het college van burgemeester en schepenen”, reageert schepen van Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V), die de situatie ter plaatse ging bekijken. “Een pasklaar antwoord is er nog niet. De bevoegde gemeentediensten zijn momenteel de haalbaarheid aan het onderzoeken. De grond achter de fabriek is in ieder geval geen eigendom van de gemeente. We hebben als gemeente het gebouw gekocht en de parking vooraan in de Weverijstraat aangekocht maar niets langs de zijkant en de achterkant.”

“Er is ook nog een ander perceel grond dat Vrijeigen met de Desselgemstraat verbindt, maar dat is ook geen eigendom van de gemeente. Die doorsteek is alvast niet haalbaar”, vult de schepen aan. “Wij hebben alle begrip voor de vraag en doen het nodige opzoekingswerk. Pas daarna zullen we de eigenaar contacteren en een afdoend antwoord kunnen geven op de vraag van het buurtcomité.”