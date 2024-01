Buurtbewoner laakt dat 300 bussen dagelijks door smalle Sint-Kruisstraat in Assebroek razen: “Ronduit absurd”

Het nieuwe bussenplan van De Lijn blijft voor kritiek zorgen. Een bewoner van de Sint-Kruisstraat in Assebroek is ten einde raad: er passeren nu 300 bussen per dag in zijn straat. En dat in een buurt met vijf scholen.

“Sedert de nieuwe regeling in voege is getreden, wordt onze straat, de Sint-Kruisstraat in Assebroek letterlijk overspoeld met bussen van De Lijn”, zucht bewoner Geert Brauwers. “Met het nieuwe plan stuurt De Lijn twee drukke lijnen (3 en 4) door onze straat, wat neerkomt op 7 dagen op 7 gemiddeld om de drie minuten een bus.”

“Vroeger reden er hier geen bussen, het grootste deel van de dag zijn die bussen zo goed als leeg, ik detecteer amper twee mensen op die bussen. Als ik het uitreken, rijden er nu ongeveer 300 bussen per dag door onze straat.”

Vijf scholen

Geert Brauwers wijst erop dat er in de onmiddellijke omgeving van de Sint-Kruisstraat vijf scholen zijn, met heel wat verkeer en schoolgaande jongeren per fiets: “Deze straat is al moeilijk voor gewone wagens. Ze is smal, er zijn parkeerplaatsen aan één kant, het is dus al onmogelijk voor twee auto’s om elkaar te kruisen.”

“Door deze smalle straat dagelijks 300 grote bussen jagen, is ronduit absurd. Ik hoop dat er alsnog een evaluatie komt en dit soort wantoestanden teruggeschroefd kan worden. Uiteraard wensen wij liefst geen bussen of anders kleinere en veel minder”, aldus deze Bruggeling, die ten einde raad is.