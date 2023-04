Buurt vreest ongevallen na knip Abeelestraat: “We overwegen een petitie”

Omwonenden van het kruispunt Abeelestraat – Muntestraat in Sint-Baafs-Vijve overwegen een petitie op te starten tegen de knip in hun straat. Die is er sinds maandagmorgen 17 april. Ze vrezen dat voertuigen zich te pletter zullen rijden tegen de betonblokken. Volgens bevoegd schepen Ine Callens is het aan elke nieuwe situatie wennen. “Binnen zes maanden wordt ook alles geëvalueerd”, zegt ze.

Sinds maandagmorgen 10 uur splitsen twee forse betonblokken de Abeelestraat in Sint-Baafs-Vijve in twee. “De knip komt er om de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen van De Vliegeraar te verhogen, en na meldingen van omwonenden over sluipverkeer in de Abeelestraat en voor de veiligheid op de kruispunten van de Abeelestraat”, is de uitleg van de gemeente.

Buurtbewoners zijn er echter niet gerust in. “Het zal niet lang duren vooraleer er een voertuig op de betonblokken knalt”, vrezen ze. “Om 23 uur worden de straatlichten gedoofd. We houden ons hart vast. Hopelijk knalt er geen voertuig op de betonblokken”, zeggen omwonenden uit de wijde omgeving van het kruispunt Abeelestraat-Muntestraat in Sint-Baafs-Vijve. De gemeente liet maandagavond nog vier knipperlichten plaatsen om dat te voorkomen.

Fietsstraat?

“De onveiligheid wekt een wrang gevoel op”, aldus de buurt. “Veel meer dan het feit dat we nu minstens twee kilometer moeten omrijden. Ook overdag is er bijkomende onveiligheid. Voertuigen merken de signalisatie aan het begin van de straat niet op en moeten dan noodgedwongen draaien hier op de weg, of erger nog, op de opritten. Wat als er dan net een kind passeert met de fiets als zo’n voertuig achteruit rijdt? Bovendien bevindt de versperring zich net na een bocht. Het is hier echt veel onveiliger geworden. We zagen ook al terreinwagens gewoon doorrijden, het flexibele paaltje tussen de betonblokken plooit gewoon.”

“Nooit eerder deed zich hier een ongeval voor met een schoolgaand kind. Waarom dan een knip? Er zijn tal van dergelijke wegen in Groot-Wielsbeke, gaan ze dan overal ditzelfde procedé toepassen? Als de gemeente dan echt iets wil ondernemen, kon beter voor een fietsstraat geopteerd zijn. Zo was het voor iedereen veilig geweest.”

Proefopstelling

“Ik snap de bezorgdheid wel, elke verandering roept weerstand op”, zegt schepen van Verkeer en Mobiliteit Ine Callens (CD&V). “Het is een nieuwe situatie, iedereen moet er nog aan wennen. Een fietsstraat zoals bepaalde bewoners suggereren kunnen we niet invoeren. Als je daarvoor opteert, moet je het ook kunnen handhaven, anders heeft dat concept totaal geen zin. Maar na samenspraak met de politiediensten bleek die handhaving niet haalbaar.”

“Het gaat ook nog altijd om een proefopstelling. Na zes maanden komt er sowieso een evaluatie waarop we iedereen iedereen uitnodigen”, besluit de schepen. Zolang willen de omwonenden echter niet wachten. “Mogelijk starten we een petitie”, reageren ze nog.