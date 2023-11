Busverbindingen tot 2.30 uur vanaf januari in Hooglede

Vanaf 6 januari 2024 verandert het vervoersnet in de regio Hooglede. De gemeente en De Lijn gaan voor Hoppin, de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid. “Een visie die de verschillende vervoersmiddelen combineren makkelijker maakt en inspeelt op de noden van onze bewoners. We willen hiermee tegemoetkomen aan een vlottere verbinding naar het werk, de school, het ziekenhuis, je favoriete winkel of sport- en cultuurcentrum. Daarom vervangen we het huidige net door een gloednieuw net”, klinkt het bij de gemeente Hooglede.

“Op drukke assen zullen vooral meer bussen rijden. Op plaatsen waar de vraag naar openbaar vervoer minder groot is, zullen mensen kunnen rekenen op het ruime aanbod van flexbussen. Dat zijn de vroegere belbussen die je al vanaf 6 december kunt reserveren via de Hoppin-app, -website of -centrale (0800 12 2 12)”, klinkt het bij De Lijn en de gemeente.

“We zijn er ons van bewust dat de verandering onzekerheden met zich meebrengt bij de gebruikers van het huidige net. Toch hopen we dat de bewoners de voordelen zien, zoals een hogere frequentie van de bussen, een verbinding tussen de dorpskernen van Hooglede en Gits en de gloednieuwe avondverbindingen tot ongeveer 2.30 uur op vrijdag en zaterdag. In de nabije toekomst, na aanleg van het Hoppinpunt, zal er ook een vaste verbinding naar Groep Gidts zijn.”

Het nieuwe net

“Concreet rijdt lijn 75 (Roeselare-Hooglede-Gits-Lichtervelde-Torhout) op weekdagen en zaterdagen om het half uur tussen Roeselare en Gits. Op zondagen gebeurt dat om het uur. Tussen Roeselare en Torhout rijdt diezelfde bus om het uur op weekdagen en in het weekend rijdt deze om de twee uur. Lijn 91 (Torhout-Kortemark-Staden-Langemark-Ieper) rijdt op weekdagen en zaterdagen om het uur en op zondagen om de twee uur. Deze lijn rijdt via de markt en het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Lijnen 351 (Roeselare-Hooglede-Kortemark-Zarren-Diksmuide) en 911 (Torhout-Kortemark-Staden-Houthulst) rijden vooral in de spits of wanneer het nodig is in functie van de school of het werk.”

“Helemaal nieuw is de avondbediening in de regio Roeselare. De chauffeurs staan voor je klaar tot ongeveer 22.30 uur en op vrijdag- en zaterdagavond zelfs tot rond 2.30 uur ’s nachts. Wie van deze latere dienstregeling gebruik wil maken, kan dat met lijn 1 (Roeselare-Rumbeke AZ Delta-Oekene), lijn 11 (Roeselare-Rumbeke AZ Delta-Izegem), lijn 30 (Roeselare-Staden), lijn 54 (Roeselare-Beitem-Ledegem), lijn 75 (Roeselare-Hooglede-Gits), lijn 80 (Roeselare-Beveren-Ardooie) en lijn 90 (Roeselare-De Ruiter-Moorslede).”

“We hopen hiermee tegemoet te komen aan de mensen die ook op een later uur graag gebruikmaken van de bus”, klinkt het.

Reserveer Flexbus

Op plaatsen waar er minder openbaar vervoer is of de vraag beperkt is, wordt er flexvervoer ingevoerd dat vooraf moet gereserveerd worden via Hoppin. De Flexbus vervangt de huidige belbus. “Tijdig reserveren via de app, website of Hoppincentrale is belangrijk. Op de Flexbus zijn de tarieven en de vervoersbewijzen van De Lijn geldig. Bij elke boeking wordt bekeken wat voor jou de meest geschikte oplossing kan zijn. Dit kan een Flexbus zijn maar ook (een combinatie van) een vaste lijn of zelfs de trein. “

“ie zijn reis wilt uitstippelen kan dat via www.hoppin.be, of de website of app van De Lijn. Op tal van manieren informeren we de inwoners nu al over het nieuwe net. Aan de bushaltes en in de folders vind je meer informatie, en dan zijn er nog onze medewerkers van De Lijn die met veel plezier alle vragen beantwoorden via 070/220 200 of in de Lijnwinkels.”

(EVG)