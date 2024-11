Busproblemen lijn 31 blijven aanhouden

De problemen rond buslijn 31 die Langemark met Roeselare verbindt blijven aanhouden. Scholieren die in Oostnieuwkerke de bus richting Roeselare nemen kunnen geregeld niet mee omdat de bus eivol zit. Het probleem blijft een jaar na de invoering van het nieuwe vervoersplan aanslepen en een oplossing lijkt niet meteen in zicht.

De drie kinderen van Geert D. kampen sinds de invoering van het nieuwe vervoersplan van De Lijn met problemen om tijdig op school in Roeselare te raken. Zijn twee dochters hebben een busabonnement, maar fietsen nu vooral naar Roeselare in plaats van de bus te nemen aan de halte in de Meulebroekenlaan in Oostnieuwkerke. De zoon van Geert neemt meestal wel de bus. “het probleem is dat de bus in Oostnieuwkerke al propvol zit, waardoor er niemand meer bij kan”, vertelt Geert. “Dat zorgt voor scholieren meteen voor problemen om tijdig op school te raken. Op het einde van vorig schooljaar was het probleem even van de baan. De Lijn liet toen een bus van een extern bedrijf meerijden met hun bus. Die tweede bus kon het capaciteitsprobleem oplossen. Sinds de start van het nieuwe schooljaar doet het probleem zich opnieuw voor. Er rijdt immers geen tweede bus meer mee. Even leek het iets beter te gaan, maar na de herfstvakantie was het weer van dat. Ik heb al diverse keren naar De Lijn gebeld. Daar kreeg ik steeds hetzelfde standaardantwoord: er is een tekort aan zowel chauffeurs als materiaal. Ik nam ook contact op met de schepen van mobiliteit. De gemeente dringt volgens hem aan op een compensatie, maar het blijft vanuit De Lijn daaromtrent windstil.”

Geen antwoord

“We hebben inderdaad om een compensatie gevraagd aan De Lijn”, bevestigt schepen Geert Moerkerke (Open Vld). “Voorlopig hebben we daar nog geen antwoord op gekregen. We hebben ook al verschillende keren contact gehad met De Lijn, dat met een gebrek aan chauffeurs en materiaal kampt. Het vervoersplan moet in elk geval dringend herbekeken worden.” (BCH)