Busperron aangelegd, maar nog meer dan jaar wachten tot er een bus passeert

De Vlaamse overheid wil met een ‘mobiliteitsswitch’ op een efficiëntere, duurzamere en flexibelere manier het openbaar vervoer organiseren. In dit kader werd dan ook een nieuw vervoersplan voor het openbaar vervoer uitgewerkt.

Dit plan zou aanvankelijk op 31 december van vorig jaar van start gaan. Maar deze datum werd ondertussen al herhaaldelijk uitgesteld. Als vertegenwoordiger van Bredene in de Vervoersregio Oostende vindt schepen Kristof Vermeire dit bijzonder spijtig.

“De ambitie van Vlaams Minister van mobiliteit, Lydia Peeters is om het nieuwe vervoersplan te laten starten op 1 juli 2023 en dat kan men toch niet anders dan rijkelijk laat noemen”, zegt schepen Kristof Vermeire. Bredene heeft de voorbije maanden al heel wat investeringen gedaan. Recent werden 3 busperrons aangelegd die het toegankelijker maken voor minder mobiele personen en slechtzienden om de bus te nemen. De haltes in de Fritz Vinckelaan worden al volop gebruikt.

Maar dat is niet het geval voor het nieuwe busperron in de Breeweg. “Deze zal niet in gebruik genomen worden voor 1 juli 2023, de nieuwe datum van inwerkingtreding van het vervoersplan. Het busperron zal er dus nog ruim een jaar ongebruikt bij liggen”, geeft schepen Kristof Vermeire aan. Ook dit jaar en in 2023 zullen nog een aantal busperrons in Bredene worden aangepast aan de nieuwe voorschriften inzake toegankelijkheid. Bredene krijgt hiervoor van de Vlaamse overheid een forfaitaire subsidie van 5.000 euro per halte.