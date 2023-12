Buslijnen aangepast van en naar Ledegem

Vervoersmaatschappij De Lijn rolde ook in de omgeving Ledegem haar nieuwe net uit. Op 6 januari werden de buslijnen van en naar Ledegem aangepast.

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn zet begin 2024 een nieuwe stap in de uitrol van de zogenaamde ‘basisbereikbaarheid’. In heel Vlaanderen worden er ingrijpende veranderingen doorgevoerd, ook in de omgeving van Ledegem. Zo komt er een nieuwe lijn tussen Kortrijk, Moorsele en Ledegem.

Avondbediening

De bussen op deze nieuwe lijn rijden om het uur tussen Kortrijk en Ledegem, op zondag om de twee uur. De lijn 54, waarbij de bussen van Roeselare via Ledegem en Dadizele naar Menen en omgekeerd rijden, blijft behouden. Tijdens de spitsuren worden er ook nog extra bussen ingezet.

De Lijn zorgt voor een nieuwe en betere avondbediening in de regio Roeselare. De chauffeurs staan voor de passagiers klaar tot ongeveer 22.30 uur, op vrijdag- en zaterdagen rijden er tot ongeveer 2.30 uur ’s nachts bussen. De avondbediening voor de Ledegemnaars gebeurt via lijn 54.

Flexbus

Op plaatsen waar er minder openbaar vervoer is, of waar de vraag beperkt is, kan je gebruik maken van het flexvervoer. Reserveren vooraf is noodzakelijk en kan in de hele regio Midwest via Hoppin. De Hoppincentrale kan gecontacteerd worden via de app, via de website http://www.hoppin.beof via het nummer 0800 12 212. (BF)

Alle informatie omtrent het nieuwe net van De Lijn is te vinden op de website www.delijn.be/nieuwenet. Via de website kan je ook je reis uitstippelen en word je op de hoogte gehouden van geplande omleidingen.