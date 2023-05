Busje van woonzorgcentrum De Oever in Staden kan je nu ook huren

In Staden keurde de gemeenteraad het retributie- en gebruikersreglement voor de huur van de liftbus van woonzorgcentrum De Oever goed. Zo komt het busje vaker in het straatbeeld.

“Het gesponsorde busje van het woonzorgcentrum wordt volop gebruikt door De Oever, maar staat ook vaak stil”, legt zorgschepen Nathalie Depuydt (Open Vld) uit. “Het busje komt dan niet in het straatbeeld, wat ook niet leuk is voor de sponsors. Tot dusver werd het busje gebruikt voor activiteiten van het woonzorgcentrum, voor vervoer naar het buurtrestaurant, voor vervoer naar opleidingen voor het lokaal bestuur met een minimum van 4 personen en voor gerichte activiteiten van Welzijnsschakels, die een partner is van het OCMW.”

Vervoer voor rolstoelgebruikers

“Op momenten dat de liftbus niet gebruikt wordt, zal hij mits betaling en reservatie voortaan kunnen gebruikt worden door familie en mantelzorgers van bewoners van het woonzorgcentrum en van bewoners in kortverblijf voor vervoer van de bewoner. Ook verenigingen kunnen de bus huren op voorwaarde dat ze nood hebben aan aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers. Ook inwoners die nood hebben aan vervoer voor rolstoelgebruikers kunnen de liftbus huren. De bus kan je van maandag tot en met vrijdag huren van 8.30 tot 17 uur voor 0,50 euro per gereden kilometer met een minimum van 5 euro”.

(Nog) niet in het weekend

Raadslid Miet Vandenbulcke (CD&V) zei het jammer te vinden dat de bus niet in het weekend gehuurd kan worden omdat er volgens haar dan net meest vraag naar zal zijn. Volgens schepen Depuydt kan dit voorlopig niet doordat er tijdens het weekend geen administratief personeel aanwezig is om onder andere de sleutel te overhandigen. (BCH)