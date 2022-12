Bushaltes op Rameplein en Blekerij in Tielt verdwijnen

De haltes van De Lijn op het Rameplein en aan de Blekerij zullen volgend jaar verdwijnen. Dat antwoordde schepen van Mobiliteit Vincent Byttebier (CD&V) op een vraag van oppositieraadslid Mia Callewaert (Open Vld/N-VA). Volgens de schepen gaat De Lijn enkele wijzigingen uitvoeren aan de routes, waardoor er minder bussen door het centrum zullen rijden.

Oppositieraadslid Mia Callewaert (Open Vld/N-VA), die had opgevangen dat nagenoeg alle bushaltes in Tielt zouden verdwijnen behalve die aan de Vierhoek, informeerde donderdag tijdens de gemeenteraad naar een stand van zaken. Mobiliteitsschepen Byttebier bevestigde dat er een aanpassing zit aan te komen, maar nuanceerde wel. “Het Rameplein en de Dekenij verdwijnen, maar alle andere haltes blijven voor alle duidelijkheid wel bestaan. Concreet werd ervoor gekozen om minder routes dwars door het centrum – en dus door de Kortrijkstraat – te laten passeren. Maar de halte op de Markt blijft wel bestaan. Die wordt zelfs versterkt, al zal De Lijn over de aanpassingen later zelf nog meer in detail communiceren.” (SV)